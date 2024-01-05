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Giriş Tarihi: 5.1.2024 11:16 Son Güncelleme: 5.1.2024 11:17

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

DHA
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
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MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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