Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 31 Mart mesajı: İstanbul’u yeniden ayağa kaldıracağız

"ÇOK BÜYÜK ZAFERLERİ DE ÇOK BÜYÜK ACILARI DA BU TOPRAKLARDA YAŞADIK

Biz dünyanın en gözde coğrafyasını kendimize vatan yaptık. Çok büyük tehditlere maruz kalan bir milletiz. Bu coğrafyayı yönetmek her toplumun hayali olmuştur. Sorumluluklarımızı yerine getirmek için çok büyük fedakarlıklarda bulunduk. Neredeyse her anımız mücadeleyle geçti. Çok büyük zaferleri de çok büyük acıları da bu topraklarda yaşadık.

Cumhuriyetimiz döneminde de bu imtihan devam etti. Son 40 yıla damga vuran FETÖ ve PKK terör örgütleri başta olmak üzere birçok sınamaya maruz kaldık. Hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık.