AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yerel seçim şarkısını paylaştı: Çoğu bitti azı kaldı...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 31 Mart yerel seçimleri süresince kullanılacak olan seçim şarkılarından birini sosyal medya hesabından paylaştı.
Osman Nuri Kabaktepe, "Çoğu bitti azı kaldı. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı…" ifadelerine yer verdi.
Ünlü Sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı yeniden yorumlandı.
Söz; Halil Gökkaya, Müzik; İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.
Çoğu bitti azı kaldı.— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) January 6, 2024
Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı…🎶#Sevinİstanbul pic.twitter.com/sgAy2jAndv
Şarkının sözleri ise şöyle;
Aşkımız erdi bahara
Kışı bitti, yazı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Sevin, İstanbulum, sevin
Bu mutluluk hakkın senin
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti, azı kaldı
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti ey, azı kaldı
Nakarat
Yandık sevda ocağında
Hep gül olsun kucağında
Bu şehrin her sokağında
Aşkımızın hey, izi kaldı
Vokalistler Söyler
(Yandık sevda ocağında)
(Hep gül olsun kucağında)
(Bu şehrin her sokağında)
(Aşkımızın izi kaldı)