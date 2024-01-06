AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yerel seçim şarkısını paylaştı: Çoğu bitti azı kaldı...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 31 Mart yerel seçimleri süresince kullanılacak olan seçim şarkılarından birini sosyal medya hesabından paylaştı.

Osman Nuri Kabaktepe, "Çoğu bitti azı kaldı. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı…" ifadelerine yer verdi.

Ünlü Sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı yeniden yorumlandı.

Söz; Halil Gökkaya, Müzik; İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.

Şarkının sözleri ise şöyle;

Aşkımız erdi bahara

Kışı bitti, yazı kaldı

Kapandı yıllanmış yara

Çoğu bitti, azı kaldı

Kapandı yıllanmış yara

Çoğu bitti, azı kaldı

Sevin, İstanbulum, sevin

Bu mutluluk hakkın senin

Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı

Çoğu bitti, azı kaldı

Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı

Çoğu bitti ey, azı kaldı



Nakarat

Yandık sevda ocağında

Hep gül olsun kucağında

Bu şehrin her sokağında

Aşkımızın hey, izi kaldı



Vokalistler Söyler

(Yandık sevda ocağında)

(Hep gül olsun kucağında)

(Bu şehrin her sokağında)

(Aşkımızın izi kaldı)