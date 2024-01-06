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Giriş Tarihi: 6.1.2024 10:56

Polise ateş açmışlardı! Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Eyüpsultan’da işledikleri suçlardan dolayı kendilerini yakalamak isteyen polislere ateş açarak silahlı çatışmaya giren, 10 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle birlikte 6 adet ruhsatsız silah, 2 adet Uzi makineli tüfek şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polise ateş açmışlardı! Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eyüpsultan ilçesinde 4 gün önce meydana gelen olayda saat 02.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir otomobili kontrol içinde durdurdu. Şoför Mert A.'nın üzerinde arama yapan polis ekipleri ruhsatsız bir silah ele geçirdi. Yapılan ilk sorgusunda arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyen Mert A.'yı yanına alan ekipler Erkılıç sokak üzerinde bulunan yeşillik alandaki buluşma noktasına gitti. Ancak karşılarında polisi gören 7-8 kişilik grup polise ateş açtı. Çıkan çatışmanın ardından Yusuf Ç., Kadir A., Mehmet G. Ve Kaan A. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler karanlıkta faydalanarak olay yerinden kaçtı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER BİRBİR YAKALANDI

İstanbul polisini alarma geçiren olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan şahısları yakalamak için yapılan operasyonda Gaziosmanpaşa, Karadolap mahallesinde bir taksinin içinde şüphelilerden Muhammet E. üzerine giydiği çelik yelekle birlikte gözaltına alındı. Sürdürülen operasyonlarda Emre D. Ve Hasan B., Umut A. ve Berkan Ö.'nun yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Şüphelilerle birlikte toplam 6 ruhsatsız tabanca, 2 adet Uzi şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi.

SİLAHLARLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Şüphelilerin sorgusunda Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin daha önceden kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurmak, kasten öldürme, mala zarar verme gibi suçlardan polise geliş kaytıları olduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen silahların balistik incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

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Polise ateş açmışlardı! Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
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