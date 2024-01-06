Sarıkamış şehitleri için binlerce kişi meşalelerle yürüdü

Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker için binlerce kişi soğuk havada meşale yakarak şehitlik anıtına yürürken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar 3 kilometre ellerinde meşalelerle yürüyerek Sarıkamış şehitlerini andı.

Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için okunan mevlide katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından yönetmenliğini Hüseyin Özer'in yaptığı "Soğuk heykeller" adlı tiyatro oyunu, alanda kurulan platformda sahnelendi. Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, etkinlikler kapsamında kum sanatıyla Sarıkamış şehitlerini anlatan gösteri sundu.

EKSİ 5 DERECEDE YÜRÜDÜLER

Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan bazı olayları konu alan oyunun ardından Kars Valisi ve Belediye Başkanı Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile binlerce kişi, ellerinde meşalelerle yürüyüşe geçti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesine aldırmayan katılımcılar, tekbirler eşliğinde Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve "Ruhun Şad Olsun" yazısı meşalelerle ateşe verildi. Yürüyüşe askeri birliklerin yanı sıra Kızılay gönülleri ve farklı şehirlerden gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı. Kızılay gönüllüleri, alandakilere sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

"HALEN AYNI İNANCI YAŞAYAN NESİL ÇOK GÜZEL"

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, beyaz kefen giyenlerin memleketi Sarıkamış'ta tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Aynı ruh aynı imanla bu bölgede, Sarıkamış'ta, Allahuekber Dağları'nda on binlerin şehit olması, yüreklerimiz yandı tabii ki, halen aynı inancı yaşayan nesil çok güzel. Burada binlerce kişi yürüdü, pazar günü on binler olacak." dedi.