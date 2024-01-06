‘Türk adaletine güveniyoruz’

Asrın Felaketi'nde aralarında KKTC'den gelen sporcuların da bulunduğu 27 kişinin öldüğü Adıyaman'daki İsias Otel davasında 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına üçüncü günde de devam edildi. Çocuklarını kaybeden aileler otelin enkazına çiçek bırakırken duygusal anlar yaşandı. Bazı ailelerin gözyaşına hâkim olamadığı görüldü. KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in de takip ettiği Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, çocuklarını kaybeden aileler müşteki sıfatıyla dinlendi. KKTC'de beden eğitim öğretmeni olan ve depremde çocukları Doruk ve Alp'i kaybeden Osman Akın, otel araştırmasında "Temiz, nezih ve güvenli olduğunu" öğrendikleri için tercih edildiğini belirterek, "Çocuklarımızı otele yerleştirdikten sonra, iki aslan parçamı son kez görüp, 16 kişilik kız ve erkek takımıyla Kahramanmaraş'a geçtim. Kaldığımız öğretmenevinden kimsenin burnu bile kanamadan çıktık. Eğer aynı otelde kalsaydım ben de burada olmayacaktım. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz, sizlerin en iyi kararı vereceğine inanıyoruz" dedi. Anne Ayşe Akın ise "İsias bir kum yığınıydı" dedi. Çocuğu İmran'ı kaybeden Sefer Aydoğdu da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.