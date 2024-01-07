81 ilde ’Çember-10’ Operasyonu! 4853 firari yakalandı

Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 günü 81 İlde "Aranan Şahıslara Yönelik" gerçekleştirilen "ÇEMBER-10" Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 4853 firarinin yakalandığını açıkladı.
2024 yılının ilk 4 günü 8️⃣1️⃣ İlde "Aranan Şahıslara Yönelik" gerçekleştirilen "ÇEMBER-10" Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 4️⃣.8️⃣5️⃣3️⃣ Firari Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 7, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin… pic.twitter.com/Q6ILir5inP