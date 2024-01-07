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Giriş Tarihi: 7.1.2024 08:16

81 ilde 'Çember-10' Operasyonu! 4853 firari yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 günü 81 İlde “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-10” Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 4853 firarinin yakalandığını açıkladı.

81 ilde ’Çember-10’ Operasyonu! 4853 firari yakalandı

Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 günü 81 İlde "Aranan Şahıslara Yönelik" gerçekleştirilen "ÇEMBER-10" Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 4853 firarinin yakalandığını açıkladı.

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81 ilde 'Çember-10' Operasyonu! 4853 firari yakalandı
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