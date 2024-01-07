AK Parti Bursa’da Alinur Aktaş ile yola devam edecek

AK Parti'nin belediye başkan adayları için gözler Haliç Kongre Kültür Merkezindeydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Başkan Erdoğan, aralarında Bursa'nın da bulunduğu 12'si büyükşehir olmak üzere toplam 26 belediye başkan adayını açıkladı. Açıklanan isimler arasında mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yer aldı.



ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

Aslen 1970 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğan Alinur Aktaş, ilk orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar İnegöl Mobilya Sanayisinde özel sektörlerde üst düzey yöneticilik yaptı.

SİYASİ KARİYERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atılan Alinur Aktaş, 28 Mart 2004 seçimlerinde Bursa'nın sanayi ve nüfus anlamında en büyük ilçesi olan İnegöl Belediye Başkanlığı görevine seçildi. İnegöl AVM, Yeni Pazaryeri, İnegöl TOKİ Konutları, İnegöl Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Kent Müzesi gibi birçok yenilik Alinur Aktaş döneminde İnegöl kentine kazandırıldı. İnegöl, Güney Marmara'nın ikinci büyük kenti oldu. Daha sonra 2 Kasım 2017'de Büyükşehir Belediyesinde Başkan Recep Altepe'nin istifa etmesi üzerine Belediye meclisinde yapılan seçimle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Aktaş, evli ve iki çocuk babasıdır.