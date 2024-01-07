AK Parti, Elazığ, Bitlis ve Bingöl’de mevcut belediye başkanlarını aday gösterdi

Türkiye genelinde 28 belediye başkan adayının açıklandığı törende, Arıkan da 12'si büyükşehir olmak üzere toplamda 28 aday arasında yer aldı. Adaylar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından alfabetik sıraya göre ilan edildi. Erdal Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve ilk, orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olan Arıkan, 1998-2010 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Arıkan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Bingöl Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Arıkan, eğitim ve gençlik alanlarındaki tecrübeleriyle Bingöl'ün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Arıkan, seçilmesi durumunda Bingöl'ün eğitim, gençlik ve spor alanlarında daha fazla gelişim göstermesine öncülük etmeyi amaçlıyor. AK Parti'nin bu stratejik aday seçimi, Bingöl'ün geleceğine yön verme potansiyeli taşıyor. Arıkan, yerel yönetimdeki tecrübesi ve Bingöl'e olan bağlılığıyla ön plana çıkıyor ve seçmenlerin desteğini kazanmayı hedefliyor.

BİTLİS

AK Parti Bitlis'te de mevcut belediye başkanı Nesrullah Tanglay'ı yeniden aday gösterdi. 1975 yılında Bitlis'te dünyaya gelen ve ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nü bitiren Tanglay, 1996 yılından sonra uzun bir süre ticaretle uğraştı ve AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başladı. Mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Tanglay, son olarak 2019'dan bu yana Bitlis Belediye Başkanlığını sürdürüyor.

ELAZIĞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'dan mevcut belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'nı yeniden aday gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda yerel seçimlerde AK Parti'yi Elazığ'da temsil edecek aday da duyuruldu. Bu kapsamda Elazığ'dan mevcut belediye başkanı Şahin Şerifoğulları aday gösterildi. Şerifoğulları, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 40,3 oy olarak belediye başkanı seçilmişti. Başkan Şerifoğulları, 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde 11 ana başlıkta toplam 100 projeyi hayata geçirdi. 1980 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Elazığ İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü tamamladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi aldı. BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nde 3 yıl süreyle uzman olarak çalıştı. Akaryakıt istasyonları ile inşaat ve güneş enerjisi sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yaptı. 2010 yılında Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevine seçildi ve 2018 yılına kadar bu görevi başarıyla yürüterek ildeki spor kulüplerine sağladığı imkanlarla Elazığ'da sporun gelişimine büyük bir ivme kazandırdı. Ayrıca, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurul Üyeliği ve Tügva Elazığ İstişare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde, AK Parti Genel Merkezi tarafından Elazığ 5. Sıra milletvekili adayı gösterildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Elazığ Belediye Başkan adayı oldu. Yapılan seçimlerde Elazığ halkının büyük teveccühüyle Belediye Başkanı seçilen Şahin Şerifoğulları, evli ve 3 çocuk babasıdır.