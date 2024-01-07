AK Parti Isparta’da mevcut başkan Şükrü Başdeğirmen ile yola devam

AK Parti 31 Mart Yerel Seçimlerinde Isparta'da mevcut başkanı Şükrü Başdeğirmen ile seçime gidiyor. Güller diyarı Isparta'da 7 den 77'ye herkesin beğenisini kazanan Başdeğirmen 1962 yılında Isparta'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamladı ve Lisans eğitimini İşletme Fakültesinde, Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaptı.

İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle ilgilenen Başdeğirmen, Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Evli ve 2 çocuk babası olan Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den Isparta Belediye Başkan adayı seçildi. Başdeğirmen'in 31 Mart seçimlerinde de büyük farkla yeniden başkan seçilmesi bekleniyor.