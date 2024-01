Katil İsrail Filistinlilere soykırım politikası uygularken, Filistin halkı ise tüm kararlılığı ile siyonizme direniyor. "Nehirden denize Özgür Filistin" sloganını haykıran Gazze başta olmak üzere tüm Filistinliler İsrail ve baş destekçisi ABD'ye karşı çıkıyor.

AK Parti'nin yeni seçim şarkısında anlamlı 'Filistin' mesajı: Nehirden denize zaferden zafere

AK Parti'nin yerel seçimler için hazırladığı 'Hep Yeni Hep İleri' şarkısında da bu slogana anlamlı bir atıfta bulunuldu. 'Nehirden denize, Zaferden zafere' vurgusu yapıldı.

İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısı:

Biz bir bir bir araya gelelim

Sen ben yok hep biz diyelim

Yeniden en güçlü olsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK Parti

Yan yana can cana el ele verelim

Canımızdan daha çok çok çok sevelim

O titreten gücünü bulsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK parti

Gücünün doruğunda düşmanın kabusunda mazlumun duasında olsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK Parti

Her zaman her yerde nehirden denize, zaferden zafere koşsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK Parti