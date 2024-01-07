Balıkesir’de Başkan Yılmaz ile yola devam

Haliç Kongre Merkezinde AK Partinin 26 Belediye Başkan adayını açıklayan Başkan Erdoğan, Balıkesir'deki adayın Yücel Yılmaz olduğunu duyurdu. AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere Balıkesir'de mevcut Başkan Yücel Yılmaz ile girecek.

YÜCEL YILMAZ KİMDİR?

Yücel Yılmaz 10 Temmuz 1975 yılında Almanya'nın Bottrop şehrinde dünyaya geldi, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte memlekete dönüş yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Yücel Yılmaz, ilk ve orta öğrenimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Eskişehir'de üniversite eğitimi aldı. İktisat ve Ticaret Politikası üzerine Yüksek Lisansını tamamladı. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yaptı. Askerlik hizmetini Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nde Asteğmen olarak tamamladı. Halen Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren Yabancı Dil Okulları'nı kuran Yücel Yılmaz ticari hayatına başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği de yaptı. Yılmaz; Balıkesir Ticaret Odası'nda 2 dönem meclis üyeliği, bir dönem de Meclis Başkanlığı yaptı. Karesi Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı olmasının ardından Ticaret Odası Meclis Başkanlığı ve dernek üyeliklerini bıraktı. Yücel Yılmaz, Mart 2014 yerel seçimlerinde Karesi Belediye Başkanı seçildi. Karesi Belediye Başkanlığı döneminde ulusal ve uluslararası düzeyde 10 ödülü kariyerine ekleyen Yücel Yılmaz; Türkiye'de Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin kurulmasına bizzat öncülük ederek, birlik merkezinin Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın memleketi Balıkesir olmasını sağladı. 2019 yılında AK Parti'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz, oyların yüzde 47,78'ini alarak Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Yılmaz, aynı zaman Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığını da yürütüyor.