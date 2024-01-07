Erdoğan resmen açıkladı! Büyükakın yeniden aday

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 6 Ocak'ta resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yeniden mevcut belediye başkanı Tahir Büyükakın'ın aday gösterildiğini duyurdu. Resmi açıklama ise, bugün İstanbul'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

KOCAELİ'DEN GENİŞ KATILIM

İstanbul'da gerçekleşen toplantıya sağanak yağışa rağmen adayları açıklanan illerden vatandaşlar geldi. Programa Kocaeli'den ise Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Sami Durmuş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İl Başkanı Şahin Talus, İl Kadın ve Gençlik Kollar Başkanları, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş,MKYK üyesi Mehmet Ali Okur, Davut Şiviloğlu, Serpil Yılmaz, İlçe başkanları ve ilçe Kadın ve Gençlik Kolları başkanları katıldı.

Konuşması sonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıra ile adayları açıkladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan Tahir Büyükakın, yeniden aday gösterildi.

AK PARTİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?

1969 yılında Kocaeli'nin Derince ilçesinde dünyaya geldi. Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi, İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu.1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1995 ve 2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı.2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. 'Makro iktisat' bilim alanındaki çalışmaları ile 2013 yılında doçent unvanını aldı. Ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırladı.

TAHİR BÜYÜKAKIN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU

2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde danışman olarak görev aldı. Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırladı. 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı, 2014 yılında Genel Sekreter olarak görev aldı. 2017 yılının haziran ayında Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile atandığı Bilecik Valiliği'ni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına kadar sürdürdü. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.