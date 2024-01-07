Faruk Özlü yeniden aday

65.Hükümet Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanı olarak görev yapan ve 2019 yerel seçimlerinde Düzce belediye başkanlığına seçilen Dr. Faruk Özlü, kısa sürede yaptığı çalışmalarla adından söz ettirdi. Bugün gerçekleştirilen AK Parti aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden Düzce belediye başkanlığına aday gösterildi.

FARUK ÖZLÜ KİMDİR?

Faruk ÖZLÜ, 19 Kasım 1962'de Düzce'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Düzce'de tamamladı. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden makine mühendisi olarak mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. İspanya'da Proje ve Mühendislik, Harvard Üniversitesi'nde Üst Düzey Yönetici eğitimi aldı.

1987 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. 1990 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda (SSM) görev aldı. Savunma Sanayi Müsteşarlığında sırası ile Savunma Sanayi Uzmanı, Proje Müdürü, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili olarak görev yaptı.

Türk Uçak Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI), Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Teknopark İstanbul ve Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. (STM) Şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak görev yaptı.

Faruk Özlü, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın önemli ve büyük bütün projelerinde çalıştı. Uzman ve Proje müdürü olarak görev yaptığı Zırhlı Muharebe Aracı Projesi'nde Cumhuriyet tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin kendi tasarımı ilk milli tankı"ALTAY", ilk insansız hava aracı "ANKA" ve "BAYRAKTAR", ilk milli gemisi"MİLGEM" projelerinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

07 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem Düzce Milletvekili olarak Meclise girdi. 1 Kasım 2015 te de 26. Dönem Düzce Milletvekili seçilen Dr. Faruk ÖZLÜ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bakan 24 Mayıs 2016 yılında Sn.Binali YILDIRIM Başbakanlığında kurulan 65.Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev aldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu (Patent ve Marka Kanunu), Sanayimizin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanununu (ÜRETİM REFORM PAKETİ) çıkardı. TÜBİTAK Reformu Kanununu hazırladı, TBMM Komisyonlarından geçirdi. Piyasa Gözetim ve Denetimi Kanunu hazırlanması üzerinde çalıştı. Türkiye'nin Sanayi Devrimi (Dijital Türkiye'nin Yol Haritası), Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş, Mega Endüstri Bölgeleri, Türk Koster Filosunun Yenilenmesi, Yerli Marka Otomobil, Sanayi Sitelerinin Taşınması, Teknoloji Üssü İzmir, Antartika Bilim Üssü gibi projelerle Türkiye'nin sanayi gelirlerini iki katına çıkarmak için çalıştı.

Bakanlığı döneminde "Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü ve İleri Sanayi Ülkesi Türkiye" ana teması ile başlattığı yukarıda bazıları sayılan projeler 24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti Seçim Beyannamesinde yer aldı. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim kampanasında etkin bir şekilde kullanıldı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Düzce Belediye Başkanı seçildi. Halen bu görevde bulunuyor.

İyi düzeyde İngilizce bilen Faruk Özlü evli ve iki çocuk babasıdır.