Irak’ın kuzeyindeki 15 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.