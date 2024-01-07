KKTC’de 1974’ten beri ilk kez bu kadar fazla şehidimiz oldu

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da izledi. 72 KKTC'li sporcunun hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşan Ataoğlu, "Kuzey Kıbrıs'ta 1974 yılındaki Barış Harekâtı sonrasında ilk kez bu kadar fazla şehidimiz oldu" dedi. Duruşmanın dünkü bölümünde tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt'un avukatları bilirkişi raporlarını ve KKTC yetkililerinin tanıklarını kabul etmediklerini, Türk yargısını olumsuz etkileyeceğini düşündüklerini belirterek, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve tutuklu sanıkların tahliye edilmesini ve mahkemeye huzura gelmeden katılmaya devam etmeyi talep ettiklerini söyledi. Avukatların mütalaalarının ardından tutuklu sanıklar Erdem Yıldız ve fenni mesul Halil Bağcı'nın savunmalarına geçildi.