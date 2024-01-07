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Giriş Tarihi: 7.1.2024

MSB’den ‘Elmacı Dede’ye ‘teşekkür’ paylaşımı

DHA
MSB’den ‘Elmacı Dede’ye ‘teşekkür’ paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele eden Mehmetçiğe destek için bahçesinde yetiştirdiği 30 kasa elmayı Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na teslim eden Muhammet Yılmaz'ın ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Elmacı Dede'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Muhammet Yılmaz'ın ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaşılarak, şöyle denildi: "Çevresinde 'Elmacı Dede' olarak bilinen Muhammet Yılmaz isimli vatandaşımız, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret ederek Denizli'de bahçesinde yetiştirdiği 30 kasa elmayı manevi destek için bölgede görevli Mehmetçiklerimize teslim etti. Her zaman Mehmetçiklerimizin yanında olan Elmacı Dede'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."
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MSB’den ‘Elmacı Dede’ye ‘teşekkür’ paylaşımı
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