Haberler Gündem Haberleri Murat Kurum "İlk günden işe koyulduk" diyerek paylaştı: 'İstanbul'un ulaşım çilesini bitireceğiz' mesajı
Giriş Tarihi: 7.1.2024 22:29 Son Güncelleme: 7.1.2024 22:33

Murat Kurum "İlk günden işe koyulduk" diyerek paylaştı: 'İstanbul'un ulaşım çilesini bitireceğiz' mesajı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adaylığının açıklanmasının ardından İstanbul için kolları sıvadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelen Kurum, "İstanbul’u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz. Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk." dedi.

Murat Kurum İlk günden işe koyulduk diyerek paylaştı: ’İstanbul’un ulaşım çilesini bitireceğiz’ mesajı

Murat Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. İstanbul'un trafik çilesine son verecek projelere ilişkin yapılacaklar değerlendirildi.

İSTANBUL İÇİN PROJELER MASAYA YATIRILDI!

Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz! Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'A YENİDEN ÇAĞ ATLATACAĞIZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayımız, geçmişi başarılarla dolu Sayın Murat Kurum'u ziyaret ederek başarılar diledik. İstanbul için planladığımız ulaşım projelerini birlikte istişare ettik. Aziz İstanbul'a beraberce yeniden çağ atlatacağız!" dedi.

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Murat Kurum "İlk günden işe koyulduk" diyerek paylaştı: 'İstanbul'un ulaşım çilesini bitireceğiz' mesajı
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