Murat Kurum "İlk günden işe koyulduk" diyerek paylaştı: 'İstanbul'un ulaşım çilesini bitireceğiz' mesajı

Murat Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. İstanbul'un trafik çilesine son verecek projelere ilişkin yapılacaklar değerlendirildi.
İSTANBUL İÇİN PROJELER MASAYA YATIRILDI!
Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz! Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!" ifadelerini kullandı.
İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz!— Murat KURUM (@murat_kurum) January 7, 2024
Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz.
İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın @a_uraloglu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk.
İstanbul'un… pic.twitter.com/HKpuiRxQG3
'İSTANBUL'A YENİDEN ÇAĞ ATLATACAĞIZ'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayımız, geçmişi başarılarla dolu Sayın Murat Kurum'u ziyaret ederek başarılar diledik. İstanbul için planladığımız ulaşım projelerini birlikte istişare ettik. Aziz İstanbul'a beraberce yeniden çağ atlatacağız!" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayımız, geçmişi başarılarla dolu Sayın @murat_kurum'u ziyaret ederek başarılar diledik.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) January 7, 2024
İstanbul için planladığımız ulaşım projelerini birlikte istişare ettik.
Aziz İstanbul'a beraberce yeniden çağ atlatacağız!#Yenidenİstanbul 🇹🇷 pic.twitter.com/F8f6KjPbhQ