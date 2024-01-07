Murat Kurum’dan A Haber’e özel açıklama: Hep birlikte koşturmaya devam edeceğiz

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil 26 ilin başkan adayını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul muradına kavuşacak" sözleri ile duyurduğu Murat Kurum İBB Başkan adayı oldu.

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Murat Kurum, adaylığından dolayı heyecanlı ve gururlu olduğunu kaydetti.

Murat Kurum'dan A Haber'e özel açıklama

"DÜZENSİZLİĞİ HEP BİRLİKTE GİDERECEĞİZ"

Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Heyecanlıyız, gururluyuz inşallah 31 Mart akşamına kadar da yoğun bir şekilde çalışacağız koşturacağız. İstanbulumuzu hak ettiği noktaya Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muhasır medeniyetler seviyesine getirecek adımları inşallah hep birlikte atacağız. Hep birlikte koşturmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızla gençlerimizle birlikte inşallah İstanbul'un bu mevcut karmaşasını düzensizliğini hep birlikte gidereceğiz."