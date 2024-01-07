Şanlıurfa AK Parti Eski Milletvekili Halil Özcan hayatını kaybetti

Uzun süredir Ankara'da bulunan bir özel hastanede tedavi gören 24, 25, 26, 27. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, hayatını kaybetti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Halil Özcan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş, geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

HALİL ÖZCAN KİMDİR?

Halil Özcan, 1 Ekim 1964'te Şanlıurfa Şahinalan Köyü'nde doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Adle'dir. Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Bölümünde, doktorasını Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde yaptı.

Bir süre Suudi Arabistan'da öğretmenlik yaptı. 1993'te Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. İngiltere'de dil eğitimi gördü. Harran Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı. Arapça Dil Merkezini kurdu. Aile vakfına ait Salih Özcan Öğrenci Yurdu ve Hilal Eğitim Vakfının yöneticiliğini yaptı. Şanlıurfa'nın Rakka, Halep, Haseki ile kültür köprülerinin koordinatörlüğü görevini üstlendi

Çok iyi düzeyde Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evli ve 6 çocuk babasıdır.