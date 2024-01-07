Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 7.1.2024 13:18

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
SON DAKİKA | MSB duyurdu: 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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