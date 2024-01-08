İşte AK Parti’nin adayları: Liyakatli idealist vizyoner

AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum oldu. İBB Başkan adaylığının açıklanması ardından Kurum'un hayat hikâyesi ve siyasi kariyeri de merak konusu oldu. Vizyon sahibi ve idealist bir kişiliğe sahip Kurum, aslen Konyalı olmasına rağmen memur bir ailenin çocuğu olarak Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 Mayıs 1976'da dünyaya geldi.47 yaşındaki Kurum, Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1999'da mezun oldu. Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı. 2005'te TOKİ'de Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak göreve başlayan Kurum, 2009'da Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevine başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı faaliyetlerini Emlak Konut'ta gerçekleştirdi. Başarılı yöneticiliği ile dikkat çeken Kurum, 66. Türkiye Hükümeti'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak göreve atandı. Halkın en büyük sorunlarından bir olan konut olanında birçok başarılı projeye imza attı. TOKİ ile birçok sosyal konut kampanyaları hazırlayan Kurum, 365 bin sosyal konutun yapımını sağladı.Türkiye'de son yıllarda yaşanan doğal afetlerde de başarılı projeleriyle hamlelerini sürdürdü. Vatandaşın gönlünü kazanan Kurum, Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun gibi doğal afetlerin yaşandığı kentlerde 46 bin afet konutu inşa ettirdi. Kurum, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen asrın afetinde ise 180 bin afet konutunun yapımını başlatan isim oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ismi açıklanan Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası'nda açıklama yaptı. Kurum, "Bugün gerçekten heyecanlıyız, coşkuluyuz çünkü herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz. Hep birlikte düşüneceğiz, beraber karar vereceğiz, beraber çalışacağız ve hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Ülkeme daima hizmet ettim, bizi arayanlar hep bir işin başında buldular. TOKİ'de ve Emlak Konut'ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için 20 yıl boyunca çalıştık, gayret ettik, ter döktük. Bu aziz şehrin 39 ilçesinde imzamız var, eserlerimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ayağına şantiye çamuru değecek. Biz 16 milyon İstanbullunun başkanı değil, 16 milyon İstanbullu kardeşimizin dostu olacağız, yoldaşı olacağız" dedi.1966'da Yusufeli, Altıparmak köyünde doğdu. Yüksek lisans mezunu. Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babası.1965 Aydın'ın Çine ilçesi doğumlu. 27-28. dönem milletvekili. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. İki çocuk babası2014'te Karesi Belediye Başkanı seçilen Yılmaz, 2019'da yüzde 47,78 oyla Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yılmaz yeniden aday gösterildi.1970'te Bingöl'de doğan ve öğretmenlik yapan Arıkan 2019 seçimlerinde belediye başkanı oldu. Arıkan, yeniden belediye başkan adayı gösterildi.1975'te Bitlis'te dünyaya geldi. Üniversite mezunu Tanğlay, AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başladı. Mevcut belediye başkanı.1970 Bursa'nın İnegöl doğumlu Aktaş, İşletme mezunu. Mevcut belediye başkanı Aktaş, ikinci kez aday gösterildi. Aktaş, evli ve iki çocuk babası.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans mezunu olan İskenderoğlu AK Parti MKYK üyesi ve 27. dönem milletvekili. Bir çocuk annesi.1958'de Çankırı'da dünyaya geldi. AK Parti Ankara İl Yönetimi Kurulu ve Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi. Filiz, evli ve üç çocuk babası.1964 Denizli doğumlu. Avukat olan Zolan, 2014 ve 2019 seçimlerinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Zolan evli ve iki çocuk babasıMevcut belediye başkanı Özlü 1962'de Düzce'de doğdu. Savunma sanayiinde imzası olan Özlü, 65. Hükümet Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı yaptı.AK Parti Edirne İl Başkanı olan iş kadını İba, 2009-2014 yıllarında AK Parti Belediye Meclis üyeliği yaptı. Fizik bölümü mezunu İba, evli ve 2 çocuk annesi.Mevcut belediye başkanı Şahin, 1980'de Elazığ'da doğdu. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. Evli ve 3 çocuk babası.İki dönemdir belediye başkanı olan Sekmen, yeniden aday oldu. 2016, 2017 ve 2018'de üç yıl üst üste yatırım bütçesi kullanımında Türkiye'nin en başarılı 'Büyükşehir Belediye Başkanı' seçildi.1975'te Eskişehir'de doğdu. 2006-2007 sezonunda Eskişehir Kulübü'nün başkanlığını üstlenen Hatipoğlu, 28. Dönem milletvekili. Evli ve üç çocuk babası.Mevcut belediye başkanı Şenlikoğlu tekrar aday gösterildi. 5 yıldır Giresun'da Sosyal belediyecilik anlamında önemli projelere imza attı.Mevcut belediye başkanı olan Başdeğirmen 1962 Isparta doğumlu. Yüksek lisans mezunu. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.2014 seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Babaş, görevi bir dönem yürüttü. 2019'da koltuğu Galip Vidinlioğlu'na devreden Babaş yeniden aday.2014 seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Babaş, görevi bir dönem yürüttü. 2019'da koltuğu Galip Vidinlioğlu'na devreden Babaş yeniden aday.Mevcut belediye başkanı olan Büyükakın, 1969'da Kocaeli'nin Derince ilçesinde dünyaya geldi. Yüksek lisans ve doktora yaptı. Evli ve 3 çocuk babası.1951'de Mardin Derik'te doğan Ayaydın, ekonomi alanında profesör unvanına sahip. Ayaydın, ANAP ve CHP'den iki dönem milletvekili olarak görev yaptı.AK Parti'nin kurucular kurulunda olan Güler, mevcut belediye başkanı. Güler "Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu" sloganı ile yola devam etmek istiyor.2019'da yüzde 57.52 oranıyla belediye başkanı olan Metin yeniden aday gösterildi. Son 5 yılda önemli kentsel dönüşüm projelerine imza attı.Avukat olan Doğan, 1978 Samsun Çarşamba doğumlu. Çarşamba Belediye Başkanlığı yapan Doğan, bu kez Samsun Büyükşehir adayı olarak gösterildi.1967'de Sinop'ta dünyaya geldi. AK Parti Sinop İl Başkanı olan Üçüncüoğlu, Sinop İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. Evli ve üç çocuk babası.2014 seçimlerinde 37 yaşındayken belediye başkanı seçildi. Türkiye'nin en genç belediye başkanı ünvanını alan Eroğlu, 10 yıldır görevini yürütüyor.1973'te Yalova'da doğdu. Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan CHP'li Vefa Salman'ın yerine başkan seçildi.