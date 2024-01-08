İşte AK Parti’nin adayları: Liyakatli idealist vizyoner

AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum oldu. İBB Başkan adaylığının açıklanması ardından Kurum'un hayat hikâyesi ve siyasi kariyeri de merak konusu oldu. Vizyon sahibi ve idealist bir kişiliğe sahip Kurum, aslen Konyalı olmasına rağmen memur bir ailenin çocuğu olarak Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 Mayıs 1976'da dünyaya geldi.
47 yaşındaki Kurum, Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1999'da mezun oldu. Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı. 2005'te TOKİ'de Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak göreve başlayan Kurum, 2009'da Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevine başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı faaliyetlerini Emlak Konut'ta gerçekleştirdi. Başarılı yöneticiliği ile dikkat çeken Kurum, 66. Türkiye Hükümeti'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak göreve atandı. Halkın en büyük sorunlarından bir olan konut olanında birçok başarılı projeye imza attı. TOKİ ile birçok sosyal konut kampanyaları hazırlayan Kurum, 365 bin sosyal konutun yapımını sağladı.
AFETLERDE KOLLARI SIVADI
Türkiye'de son yıllarda yaşanan doğal afetlerde de başarılı projeleriyle hamlelerini sürdürdü. Vatandaşın gönlünü kazanan Kurum, Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun gibi doğal afetlerin yaşandığı kentlerde 46 bin afet konutu inşa ettirdi. Kurum, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen asrın afetinde ise 180 bin afet konutunun yapımını başlatan isim oldu.
İSTANBUL'UN 5 YILLIK FETRET DÖNEMİNİ BİTİRECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ismi açıklanan Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası'nda açıklama yaptı. Kurum, "Bugün gerçekten heyecanlıyız, coşkuluyuz çünkü herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz. Hep birlikte düşüneceğiz, beraber karar vereceğiz, beraber çalışacağız ve hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Ülkeme daima hizmet ettim, bizi arayanlar hep bir işin başında buldular. TOKİ'de ve Emlak Konut'ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için 20 yıl boyunca çalıştık, gayret ettik, ter döktük. Bu aziz şehrin 39 ilçesinde imzamız var, eserlerimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ayağına şantiye çamuru değecek. Biz 16 milyon İstanbullunun başkanı değil, 16 milyon İstanbullu kardeşimizin dostu olacağız, yoldaşı olacağız" dedi.
ARTVİN: MEHMET KOCATEPE
1966'da Yusufeli, Altıparmak köyünde doğdu. Yüksek lisans mezunu. Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babası.
AYDIN: MUSTAFA SAVAŞ
1965 Aydın'ın Çine ilçesi doğumlu. 27-28. dönem milletvekili. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. İki çocuk babası
BALIKESİR: YÜCEL YILMAZ
2014'te Karesi Belediye Başkanı seçilen Yılmaz, 2019'da yüzde 47,78 oyla Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yılmaz yeniden aday gösterildi.
BİNGÖL: ERDAL ARIKAN
1970'te Bingöl'de doğan ve öğretmenlik yapan Arıkan 2019 seçimlerinde belediye başkanı oldu. Arıkan, yeniden belediye başkan adayı gösterildi.
BİTLİS: NESRULLAH TANĞLAY
1975'te Bitlis'te dünyaya geldi. Üniversite mezunu Tanğlay, AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başladı. Mevcut belediye başkanı.
BURSA: ALİNUR AKTAŞ
1970 Bursa'nın İnegöl doğumlu Aktaş, İşletme mezunu. Mevcut belediye başkanı Aktaş, ikinci kez aday gösterildi. Aktaş, evli ve iki çocuk babası.
ÇANAKKALE: JÜLİDE İSKENDEROĞLU
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans mezunu olan İskenderoğlu AK Parti MKYK üyesi ve 27. dönem milletvekili. Bir çocuk annesi.
ÇANKIRI: HÜSEYİN FİLİZ
1958'de Çankırı'da dünyaya geldi. AK Parti Ankara İl Yönetimi Kurulu ve Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi. Filiz, evli ve üç çocuk babası.
DENİZLİ: OSMAN ZOLAN
1964 Denizli doğumlu. Avukat olan Zolan, 2014 ve 2019 seçimlerinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Zolan evli ve iki çocuk babası
DÜZCE: FARUK ÖZLÜ
Mevcut belediye başkanı Özlü 1962'de Düzce'de doğdu. Savunma sanayiinde imzası olan Özlü, 65. Hükümet Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı yaptı.
EDİRNE: BELGİN İBA
AK Parti Edirne İl Başkanı olan iş kadını İba, 2009-2014 yıllarında AK Parti Belediye Meclis üyeliği yaptı. Fizik bölümü mezunu İba, evli ve 2 çocuk annesi.
ELAZIĞ: ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
Mevcut belediye başkanı Şahin, 1980'de Elazığ'da doğdu. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. Evli ve 3 çocuk babası.
ERZURUM: MEHMET SEKMEN
İki dönemdir belediye başkanı olan Sekmen, yeniden aday oldu. 2016, 2017 ve 2018'de üç yıl üst üste yatırım bütçesi kullanımında Türkiye'nin en başarılı 'Büyükşehir Belediye Başkanı' seçildi.
ESKİŞEHİR: NEBİ HATİPOĞLU
1975'te Eskişehir'de doğdu. 2006-2007 sezonunda Eskişehir Kulübü'nün başkanlığını üstlenen Hatipoğlu, 28. Dönem milletvekili. Evli ve üç çocuk babası.
GİRESUN: AYTEKIN ŞENLIKOĞLU
Mevcut belediye başkanı Şenlikoğlu tekrar aday gösterildi. 5 yıldır Giresun'da Sosyal belediyecilik anlamında önemli projelere imza attı.
ISPARTA: ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
Mevcut belediye başkanı olan Başdeğirmen 1962 Isparta doğumlu. Yüksek lisans mezunu. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
KASTAMONU: TAHSİN BABAŞ
2014 seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Babaş, görevi bir dönem yürüttü. 2019'da koltuğu Galip Vidinlioğlu'na devreden Babaş yeniden aday.
KASTAMONU: TAHSİN BABAŞ
2014 seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Babaş, görevi bir dönem yürüttü. 2019'da koltuğu Galip Vidinlioğlu'na devreden Babaş yeniden aday.
KOCAELİ: TAHİR BÜYÜKAKIN
Mevcut belediye başkanı olan Büyükakın, 1969'da Kocaeli'nin Derince ilçesinde dünyaya geldi. Yüksek lisans ve doktora yaptı. Evli ve 3 çocuk babası.
MUĞLA: AYDIN AYAYDIN
1951'de Mardin Derik'te doğan Ayaydın, ekonomi alanında profesör unvanına sahip. Ayaydın, ANAP ve CHP'den iki dönem milletvekili olarak görev yaptı.
ORDU: HİLMİ GÜLER
AK Parti'nin kurucular kurulunda olan Güler, mevcut belediye başkanı. Güler "Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu" sloganı ile yola devam etmek istiyor.
RİZE: RAHMİ METİN
2019'da yüzde 57.52 oranıyla belediye başkanı olan Metin yeniden aday gösterildi. Son 5 yılda önemli kentsel dönüşüm projelerine imza attı.
SAMSUN: HALİT DOĞAN
Avukat olan Doğan, 1978 Samsun Çarşamba doğumlu. Çarşamba Belediye Başkanlığı yapan Doğan, bu kez Samsun Büyükşehir adayı olarak gösterildi.
SİNOP: YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
1967'de Sinop'ta dünyaya geldi. AK Parti Sinop İl Başkanı olan Üçüncüoğlu, Sinop İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. Evli ve üç çocuk babası.
TOKAT: EYÜP EROĞLU
2014 seçimlerinde 37 yaşındayken belediye başkanı seçildi. Türkiye'nin en genç belediye başkanı ünvanını alan Eroğlu, 10 yıldır görevini yürütüyor.
YALOVA: MUSTAFA TUTUK
1973'te Yalova'da doğdu. Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan CHP'li Vefa Salman'ın yerine başkan seçildi.
Ayşe Nur ERDOĞDU - Abbas ÇAKAR- Özgür ÖZDEMİR-Mustafa BAYRAK-KAZIM BOLAT/ Erdoğan ÖZTÜRK / Aziz ÖNAL – Ceren ÇALIŞKAN – Ertuğrul ÖZDEMİR / Ceyhan TORLAK / Muharrem DOĞANTEZ/ Mihriban KOÇAKER – İlhan DEMİRCİOĞLU - Hayrettin ŞAŞMAZ- Enes GÜNEŞ