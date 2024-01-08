Murat Kurum gençlerle bir araya geldi! Önemli mesajlar verdi: İstanbul’da sokaklar güvenli olacak!

SOKAK HAYVANLARI SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Gençlerin sokak hayvanları ile ilgili sorularını yanıtlayan Kurum, "Burada tüm gücümüzle deprem dönüşümünü yapmak zorundayız. Bunu da hep birlikte, kadınlarımızla yapacağız. Bu çok önemli bir konu. Sokak hayvanı - insan çatışması haline getirmeye gerek yok. Biz bu manada Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler: hayvan barınaklarının sayısını arttırmak zorundayız. İstanbul'da hayvan barınağına ait bir yatırım yapılmamış. Bir taraftan sokak hayvanları çoğalırken diğer taraftan buna ilişkin bir çözüm ortaya koymak zorundayız. Bunu izleyen, seyreden tarafta olamayız. Bununla ilgili sokak hayvanlarına hayvan bakım alanları yapacağız. Bunu sokak hayvanları olarak değerlendirmemek lazım. Evcil hayvanların sahipleneceği alanlar olarak bakmak lazım. Her ilçemizde İstanbul genelinde de bir Anadolu bir Avrupa Yakasında olmak üzere büyük hayvan barınaklarını inşa edip sokaktaki sahipsiz yavrularımızı o hayvan barınaklarında bakacağız. Orada kadınlarımıza, çocuklarımıza tehdit olmaktan çıkaracağız. O hayvan barınaklarında onların rehabilitasyonlarını yapacağız" şeklinde konuştu.