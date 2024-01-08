Oğlu kaçırılan baba isyan etti: Romatizma hastası çocuğumu kandırıp dağa kaçırdılar

'O GÜNDEN BUGÜNE OĞLUMDAN HABER ALAMIYORUM'

Hüseyin Kipçak, oğlu Recep'in 16 yaşında kandırılarak dağa kaçırıldığını anlattı. Oğlunun kaybolduğu gün karakola kayıp başvurusu yaptığını belirten Kipçak, "O günden bugüne oğlumdan haber alamıyorum. Devlet görevlileri zaman zaman beni arayarak, oğlumun yaşadığını söylüyor. Allah'ın izni ve Cumhurbaşkanımızın da yardımıyla inşallah çocuklarımıza kavuşuruz. Oğlum Recep kaçırılırken yaşı daha küçüktü, henüz 16 yaşındaydı. Lise 2'nci sınıfta okuyordu. Kandırıp, dağa götürdüler. Çocuğumun nasıl götürüldüğünü biz de tam bilemiyoruz zaten hastaydı. 6 ay boyunca hastanelere, tedaviye götürüyordum. En son İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürmüştüm, orada 28 gün tedavi gördü. Romatizma hastasıydı. Biraz toparlandı derken bir anda kayboldu. Bir daha da haber alamadık" dedi.