Özdağ’ın İranlı kalemşörü Saeidi’ye iade yolu açıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya üzerinden nefret söylemleri yapması için Ramin Saeidi'yi finanse ettiği tespit edildi. Hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan Saeidi ifadesinde, Ambargo Tv'nin Ümit Özdağ'a ait olduğunu, ondan aldığı talimatla videoları kurguladığını söylemiş ve savunmasında suçsuz olduğunu öne sürmüştü.Mahkeme, Saeidi'nin de aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında tahliye kararı vermişti. Karar sonrası İranlı Saeidi, ülkesine iade edilmesine yönelik çalışmaların başlatılması için Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.Saeidi'nin Türkiye'de suça karışmış olması nedeniyle, kamu düzeni veya kamu güvenliğini ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle hakkında geri gönderme kararı verilmesi bekleniyor.