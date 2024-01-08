Tarsus’ta FETÖ operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği'nce aranması bulunan FETÖ/PDY'li astsubay operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme FETÖ/PDY suçundan, aranması bulunan H.B.D. isimli TSK'dan ihraç edilen Astsubay, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında kışladan çıkarak darbe girişimine katılan bölükte görev yaptığı tespit edilen şahıs yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak adli makamlara intikal ettirildi. Çıkarıldığı mahkeme sonucu 12 yıl 6 ay ceza alan ilgili şahsın Emniyet ve adliyedeki işlemleri sonrasında cezanın infazı için Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.