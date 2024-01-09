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Giriş Tarihi: 9.1.2024 13:01

Barış Pınarı Bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Barış Pınar bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Barış Pınarı Bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mili Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdiğini belirtti.

Mili Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılana açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi"

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Barış Pınarı Bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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