Cumhur’un adayı Murat Kurum sahada: Mahmutbey için acil eylem planı

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

MAHMUTBEY KAVŞAĞI İÇİN ACİL EYLEM PLANI

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulunan Kurum, kalıcı yatırımlarla megakentin sorunlarının çözümüne değindi.

Trafikle ilgili planlamalarını da aktaran Murat Kurum, Mahmutbey Kavşağı'ndaki trafik krizi için de acil eylem planı hazırladıklarını vurguladı.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Bu bölgede trafiğin sıkışmasının en önemli nedenlerinden biri ağır vasıta araçlar. Biz İstanbul'umuzun trafik yükünü azaltacak lojistik merkezler kuracağız. Mahmutbey Kavşağı'ndaki bu soruna ilişkin yükü azaltmış olacağız. Mahmutbey Kavşağı'nı da 1 yıllık acil eylem planı doğrultusunda adımlarımızı azaltacağız.

İkincisi burada esnafımız.. Nereden geldi? Eminönü'nden geldi. Sirkeci'den geldi.. Şu an büyümek istiyorlar yer sorunu yaşıyorlar. Lojistik merkezleriyle esnafa büyüme imkanı sağlayacağız. Esnafımıza büyüme imkanı tanımış olacağız.

Burası Türkiye'nin en büyük toptancı merkezi. 7 bin 200 işyeri ile birlikte İstanbul ticaretinin yüzde 8-9'u burada yapılıyor. Burası sadece İstanbul'u ilgilendirmiyor. Anadolu'da üretim yapan üreticilerimizin ürünlerini getirip buradan pazarlıyorlar ve dünyaya buradan ihracat yapıyorlar.

"Konumu itibarıyla çok önemli"

Günlük buraya 300 bin insanımız geliyor ve 60 bin araç çıkışımız var. Dolayısıyla konumu itibarıyla burası çok önemli. Bugün başkanımızla bir araya gelip onların problemlerini ve sorunlarını dinledik. Bu manada İSTOÇ esnafımızla bir masanın etrafına oturup onu uygulayacağız.

KADINLARA VE GENÇLERE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Gençlerimizin, kadınlarımızın istihdamını artıracak adımları atacağız. 21. Yüzyılda yaşıyoruz, dijital pazarlama kullanıyoruz. İSTOÇ'taki tüm esnaflara dijital pazarlama konusunda destek olacağız. Evden üreten kadınlarımızın, gençlerimizin pazarlamasına destek olacağız.



GENÇLERE İŞYERİ AÇMA İMKANI

Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı için hedeflerimizi açıkladı, bizim de amacımız üretimin yüzyılı olması.

Bu çerçevede sanayiden turizme artırma kapasitesini büyütme çalışmalarımızı yürüteceğiz. Genç kardeşlerimizin istihdamını artıran adımlar atacağız, destekleyeceğiz.

Gençlerimize işyeri açma ve çalışma imkanları sunacağız.



"İSTANBUL'DA DEĞİŞİM ZAMANI GELMİŞTİR"

İstanbul zaten ticaretin, ekonominin öncüsü. Her gittiğimiz yerde bu talepleri ve istekleri alıp not ediyoruz. Hep birlikte düşünüyoruz, hep birlikte karar alıyoruz. Her gittiğimiz yerde de şunu söylüyoruz. İstanbul'a yeni eserler kazandıracağız.

İstanbul'da değişim zamanı gelmiştir. 16 milyon İstanbullu'nun kardeşi olacağız. Bu çalışmaları hep birlikte yapacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. Tek gündemimiz İstanbul olacak.

"KAYBOLAN 5 YIL..."

Kaybolan 5 yıldan bahsediyoruz. Yatırım yapılmadan geçen 5 yıldan bahsediyoruz. İstanbullular bizi çalışırken görecek. Bugünkü ziyaretimiz gibi ziyaretlerimizi yapacağız.



"MEVCUT YÖNETİM, VATANDAŞIMIZA SUNULAN İMKANLARDAN RAHATSIZ"

Mevcut yönetim bizim yaptığımız işlerden rahatsız. Vatandaşımıza sunulan imkanlardan rahatsız. Bunlara odaklanacaklarına aslında işlerine odaklansalar aslında bir sorun kalmayacak. Biz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız ile Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle, diğer Bakanlıklarımızla yüz binlerce sosyal konutu İstanbul'a kazandırmış bir iradeyiz. Bakın "Evi olmayan tek bir vatandaşım kalmayana kadar çalışacağız." Sözü verdi.

"BİZ MİLLETİMİZE NE SÖZ VERDİYSEK O SÖZÜ HEP TUTTUK"

Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizde bu sözün gerçekleşmesi adına İstanbul'un 39 ilçesinde her mahallesinde hemen hemen bir proje gerçekleştirmişiz. 800 bin konutun dönüşümünü tamamlamışız. Yüz binlerce sosyal konutu İstanbullu kardeşlerimize kazandırmışız. Deprem olmuş 3 ayda 180 bin konutun inşasına başlamışız. Tüm Dünya'da örneği yok. Deprem olmuş bir tane TOKİ konutunda yaşayan vatandaşımızın burnu bile kanamamış, bir tane konut yıkılmamış. Milletimize de verdiğimiz tüm sözleri tutmuşuz. Dolayısıyla biz milletimize ne söz verdiysek o sözü hep tuttuk. O sözü tutmanın gayreti içerisinde olduk.



"BİZ SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ YAPMAYACAĞIZ"

Toplu ulaşıma zamla ilgili bir gündemimiz yok. Bırakın zam yapmayı biz trafiği azaltmak istiyoruz. Biz sosyal medya belediyeciliği yapmayacağız.

İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar belediyelerimizle, vatandaşlarımızın rızasına dayanarak çalışacağız.