Hizmette öncü adaylar Türkiye Yüzyılı için sahada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı ile yerel seçim startını verdi. Erdoğan'ın açıkladığı 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin AK Parti adayları, şimdiye kadar yaptıkları çalışmalarda vatandaşların takdirini kazanan isimlerden oluştu. 31 Mart seçimleri için "'Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" parolasıyla yola çıkan AK Parti, adaylarını kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledi.Halkta karşılığı olan, icraatları ile ön plana çıkıp başarılı bulunan belediye başkanlarıyla yola devam kararın alınırken, adayların laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan isimler olması da tercih sebebi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği aday profiline göre belirlenen adaylar tam zamanlı ve kendisini belediyeye adamış, şehrini ve insanlarını, layık olduğu hizmetlere kavuşturacak isimlerden oluştu. İlk günden seçim çalışmaları için sahaya inen adaylar, proje ve hizmetleriyle seçmenin karşısına çıkmaya başladı. Bu arada gözler beyanname ve tüm adayların açıklanacağı 15 Ocak'a çevrildi. Beyanname ve adaylar Ankara'da büyük bir şölen havasında kamuoyu ile paylaşılacak.