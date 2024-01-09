İşte ölüm çetesinin silahları...

Geçtiğimiz hafta İstanbul merkezli 7 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-29" operasyonuyla 65 üyesi yakalanarak çökertilen birbiriyle husumetli 2 suç çetesinin silahları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından "Kırmızı Bülten" ile aranan Volkan Reçber ve tutuklu "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in lideri olduğu 2 çetenin Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla birbiriyle çatışırken 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne yol açtığı ve 25 farklı 'Kasten Öldürme', 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' ve 'Silahla Kasten Yaralama' suçuna karıştığı belirlenmişti. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen 30 ruhsatsız tabanca, 6 Kalaşnikof silah, bir otomatik silah, 4 çelik yelek ve diğer suç unsurları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.