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Giriş Tarihi: 9.1.2024 13:01

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Haklarında müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı, ByLock tespiti, örgütsel olarak yurt dışı gezilerine katılan ve sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah harekete geçildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 5'ini yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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