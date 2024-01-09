İzmir’de bir kriz daha! TİS görüşmeleri başladı, büyükşehir masayı terk etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüklerinde görevli kamu emekçileri ile bu iş yerlerinde örgütlü Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir Şubesi arasındaki yaklaşık 6 bin 114 memuru ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri dün yeniden başladı.

BÜYÜKŞEHİR MASAYI TERK ETTİ

Yeni yıl ile birlikte hız kazanan görüşmelerde taraflar arasında gerginlik yaşandı. Dün gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşme sırasında Büyükşehir Belediyesi adına oturuma katılan Genel Sekreter Barış Karcı toplantıda Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kadar 2023'ün ilk üç ayındaki sözleşme koşullarının geçerli olmasını teklif etti. Edinilen bilgiye göre sendika yöneticilerinden birisi Karcı'nın bu teklifine gülerek tepki gösterince Karcı ve beraberindeki heyet toplu sözleşme masasını terk etti.

6 BİN 114 MEMURU İLGİLENDİRİYOR

Yaşanan kriz sonrası açıklamalarda bulunan TÜM BEL-SEN İzmir 1 No'lu Şube Yönetim Kurulu yaşananlara tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine masaya geri dönülmesi yönünde çağrıda bulunan sendika konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: "Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube olarak mevcut belediye başkanlarının görev süresi nedeniyle 2024 yılı ilk 3 ayını kapsayan ve 6 bin 114 emekçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin iş yerlerinden gelen dört bini aşan talep ile toplu sözleşme komisyonumuzca hazırlanan taslağımızı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İdaresine 12 Aralık 2023 tarihinde teslim ettik." İfadelerine yer verildi.

KAZANIMI OLMAYAN BİRİ TOPLU SÖZLEŞME İMZALANAMAZ

İzmir Büyükşehir Belediye yönetiminin kendilerine 3 aylık dönem için 2023 yılı toplu sözleşmesinin aynı koşullarla devam etmesi yönünde görüş belirttiğini hatırlatan sendika yönetimi: "28 Aralık 2023 tarihinde Tunç Soyer ile yaptığımız görüşmede kazanımı olmayan bir toplu sözleşmenin imzalanmasının mümkün olmadığı kendisine ifade ettik. 9 Ocak 2024 tarihinde saat 09:30'da toplu sözleşmenin ilk görüşmesi için sendikamız ve işveren heyetinin hazır bulunduğu toplantıda toplu sözleşme sürecine ilişkin görüşümüz şube başkanımız tarafından ifade edildikten sonra; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı tarafından 3 aylık dönem için sözleşmenin aynı şekilde imzalanması görüşü tekrar tarafımıza iletildi. İşveren temsilcileri heyetteki bir arkadaşımızın gülümsemesi gibi sudan bir sebep ile toplu sözleşme masası terk etmiştir. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda emekçilerin gözünün kulağının toplu sözleşme görüşmelerinde olduğu bir dönemde toplu sözleşme masasının terk edilmesi ve emekçilerin taleplerinin görmezden gelinmesi tarafımızca kabul edilemez. Gelinen noktada; emekçilerin iradesinin esas alınacağı toplu sözleşme masasının ivedilikle kurulması ve taleplerimizin karşılanmasına kadar geçecek süre içerisinde her türlü demokratik hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz." İfadelerine yer verildi.