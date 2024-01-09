Haberler Gündem Haberleri Sata sata bitiremediler! Güzelbahçe Belediyesi 10 taşınmazını satışa çıkardı
Giriş Tarihi: 9.1.2024 11:13

Sata sata bitiremediler! Güzelbahçe Belediyesi 10 taşınmazını satışa çıkardı

Bugüne kadar belediyeye ait gayrimenkulleri sata sata bitiremeyen CHP’li ilçe belediyelerine bir yenisi daha eklendi. İzmir’in Dikili, Menderes, Karaburun, Çeşme, Buca, Torbalı, Selçuk, Seferihisar belediyelerinden sonra Güzelbahçe Belediyesi de satış kararı aldı. Yerel seçimlere sayılı gün kala CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce mülkiyeti belediyeye ait 10 daireyi satışa çıkardı. İnce’nin daireleri seçime sayılı gün kala satışa çıkarması tepki topladı. Gazetemizi arayan çok sayıda vatandaş satış ihalesinin iptal edilmesini, gayrimenkullerin akıbetine ilişkin kararı yeni seçilecek başkanın vermesini istedi. Büyüklükleri 106 ila 149 metrekare arasında değişen daireler 23 Ocak’ta encümen aracılığı ile satışa sunulacak. Satıştan belediyenin kasasına 43 milyon liralık kaynak aktarılması öngörülüyor.

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Sata sata bitiremediler! Güzelbahçe Belediyesi 10 taşınmazını satışa çıkardı

Göreve geldikleri günden bu yana mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri satarak elden çıkarmayı adeta gelenek haline getiren CHP'li ilçe belediyeleri bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Dikili, Seferihisar, Torbalı, Çeşme, Menderes, Selçuk, Buca, Çeşme Belediyelerinden sonra CHP'li Güzelbahçe Belediyesi de satış kervanına katıldı.

YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce yerel seçimlere sayılı gün kala mülkiyeti belediyeye ait 10 daireyi satma kararı aldı. Satışa ilişkin ihale ilanı belediyenin resmi internet sitesinde de yayınlandı. Büyüklükleri 106 ila 149 metrekare arasında değişen dairelerin 23 Ocak'ta belediye encümeninde ihale ile satışa çıkarılacağı öğrenildi.

SATIŞ KARARI YENİ SEÇİLECEK BAŞKANA BIRAKILMALI

Belediyece oluşturulan değer tespit komisyonunun yaptığı araştırmaya göre daireler için 3 milyon 800 bin TL ila 5 milyon 160 bin TL arasında değişen muhammen bedeller belirlendi. 23 Ocak saat 14.00'de gerçekleşecek satış ile belediyenin kasasına 43 milyon 310 bin TL'lik kaynak aktarılması planlanıyor. CHP'nin Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı henüz belirlenmemişken İnce'nin mülkiyeti belediyeye ait daireleri satma kararı alması tepki çekti. İnce'nin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceğinin belli olmadığını belirten vatandaşlar: "Başkan niye acele ediyor anlaşılır gibi değil. Seçimlere sayılı gün kala adeta yangından mal kaçırırcasına satış kararı alınması doğru değil. İhale iptal edilip satışa ilişkin karar yeni seçilecek başkana bırakılmalı" diye konuştu.

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Sata sata bitiremediler! Güzelbahçe Belediyesi 10 taşınmazını satışa çıkardı
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