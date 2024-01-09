Sata sata bitiremediler! Güzelbahçe Belediyesi 10 taşınmazını satışa çıkardı

Göreve geldikleri günden bu yana mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri satarak elden çıkarmayı adeta gelenek haline getiren CHP'li ilçe belediyeleri bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Dikili, Seferihisar, Torbalı, Çeşme, Menderes, Selçuk, Buca, Çeşme Belediyelerinden sonra CHP'li Güzelbahçe Belediyesi de satış kervanına katıldı.

YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce yerel seçimlere sayılı gün kala mülkiyeti belediyeye ait 10 daireyi satma kararı aldı. Satışa ilişkin ihale ilanı belediyenin resmi internet sitesinde de yayınlandı. Büyüklükleri 106 ila 149 metrekare arasında değişen dairelerin 23 Ocak'ta belediye encümeninde ihale ile satışa çıkarılacağı öğrenildi.

SATIŞ KARARI YENİ SEÇİLECEK BAŞKANA BIRAKILMALI

Belediyece oluşturulan değer tespit komisyonunun yaptığı araştırmaya göre daireler için 3 milyon 800 bin TL ila 5 milyon 160 bin TL arasında değişen muhammen bedeller belirlendi. 23 Ocak saat 14.00'de gerçekleşecek satış ile belediyenin kasasına 43 milyon 310 bin TL'lik kaynak aktarılması planlanıyor. CHP'nin Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı henüz belirlenmemişken İnce'nin mülkiyeti belediyeye ait daireleri satma kararı alması tepki çekti. İnce'nin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceğinin belli olmadığını belirten vatandaşlar: "Başkan niye acele ediyor anlaşılır gibi değil. Seçimlere sayılı gün kala adeta yangından mal kaçırırcasına satış kararı alınması doğru değil. İhale iptal edilip satışa ilişkin karar yeni seçilecek başkana bırakılmalı" diye konuştu.