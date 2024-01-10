AK Parti’nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı oldu

AK Parti'nin Marmaris Belediye Başkan Adayı sevilen iş insanı Serkan Yazıcı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bulunduğu Marmaris Grand Yazıcı Turban Oteli'nin sahibi Serkan Yazıcı, 2019 seçimlerinde de AK Parti'nin adayı olmuş ve güler yüzü ve samimiyetiyle büyük bir oy sıçraması yapmıştı.

Bursaspor'u şampiyon yapan başkan merhum İbrahim Yazıcı'nın oğlu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu eski başkanı Serkan Yazıcı, dört kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu'nu kazanmıştı.

Serkan Yazıcı Kimdir?

1970 yılında Bursa'da dünyaya gelen Serkan Yazıcı, liseden sonra eğitim hayatına Turizm Otelcilik Yüksek Okulu'nda devam etmiştir. 1983 yılından beri Marmaris'te yaşayan Yazıcı, iş hayatına 1994 yılında Yazıcı Grup'ta başlamış, halen Marmaris'te bulunan Grand Yazıcı Club Turban ve Grand Yazıcı Club Marmaris Palace otelleri ile ticari hayatına devam etmektedir.

İş insanı olmasının yanı sıra çok başarılı bir ralli kariyerine sahip olan Yazıcı, 4 kere Türkiye Ralli Şampiyonu olmuş, Uluslararası Otomobil Fedarasyonu FIA Takımlar Kupasında FIA Teams Cup Uçüncülüğünün yanı sıra 8 kere de yurt dışında düzenlenen uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil etmiştir.2013 yılında Moldova Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olan Yazııcı, bu görevinde Moldova Hükümeti'nden onur nişanı almıştır. Aşçılık diploması olan Serkan Yazıı, müzik ile uğraşmakta ve mix besteler yapmaktadır.2015 Yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanlığına seçilmiştir. Ayrıca 2017 yılında Uluslararası Otomobil Federasyonu - FIA'nın en yüksek karar mercii olan Dünya Motor Sporları Konseyi'nin 14 üyesinden birisi olarak seçilerek, 4 yıl boyunca Türkiye'yi bu mertebede temsil etme şerefine erişmiştir. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Karting Avrupa Baskanı olan Yazıcı, Federasyon Başkanlığı sırasında dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birisi olan WRC - Dünya Ralli Şampiyonası'nı 10 yıl aradan sonra Marmaris'e getirmiştir.Dünya çapında sporcu yetiştirmeyi başarmış ve ilk defa düzenlenen FIA GT Nations Cup'da Türkiye'ye birincilik kazandırmıştır. En iyi motor sporları sporcusu ödülüne sahip olan Serkan Yazıcı iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babası.