Başkan Erdoğan’dan uzay yolculuğu paylaşımı: Gurur duy Türkiye!

Başkan Erdoğan, X hesabından Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan, "Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Gurur Duy Türkiye!" ifadelerini kullandı.

GERİ SAYIM SÜRÜYOR!

Türkiye'nin 17 Ocak'ta başlayacak olan ilk insanlı uzay misyonu için geri sayım sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Dragon uzay aracının, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de fırlatılacağını duyurmuştu. Florida Kennedy Uzay Merkezi'ndeki tarihi anlar, birçok televizyon kanalından canlı yayınlanacak.