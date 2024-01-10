CHP’li Emir’den skandal sözler: Canlı yayında öğretmenleri küçümsedi...

"DAHA FAZLA ÇIRPINMAYIN! #BENBİRÖĞRETMENİM!"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Emir'in bu küçümseyici tavrına kayıtsız kalmadı. Oğuz sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Videonun tamamı demişsiniz Sayın Murat Emir! Buyurun videonun devamı... Kendinizi izleyin Moderatör Sena Alkan'ın 'Ben de öğretmen lisesi mezunuyum' derken yüzünüzün girdiği şekle bakın. Özür dilemeniz gerekirken üste çıkmaya çalışmanız, bir de kendi kabahatinizi Nagehan Alçı'ya suç atarak örtme çabanız sizi daha da aşağıya çekiyor. Öğretmenler sizi anladı Sayın Vekil... Daha fazla çırpınmayın #BenBirÖğretmenim." Sosyal medyada ise öğretmenler #BenBirÖğretmenin etiketi paylaşarak tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.