CHP’li Emir’den skandal sözler: Canlı yayında öğretmenleri küçümsedi...

Türkiye, yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde sandığa gidiyor. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Seçim öncesinde ise bazı televizyon kanallarında seçime aday olacaklar hakkında yorumlar yapılıyor. Büyükşehirler için adayların tartışıldığı bir televizyon programında da sık sık belediye adayları tartışıldı.
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ AŞAĞILADI
Ankara adaylarının tartışıldığı Açık ve Net isimli programda gazeteci Nagehan Alçı ise "Ankara için genç bir isim üzerinde duruluyor. Kahramankazan Belediye Başkanı..." yorumunda bulundu. Programa konuk olan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise bunun üzerine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u kastederek, "Kahramankazan seçim bölgem.
CHP'li vekilin canlı yayındaki 'Öğretmen' açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı
Belediye başkanının mesleğini biliyor musunuz? Öğretmen" diyerek öğretmenlik mesleğini küçümsedi, aşağıladı. Kısa bir süre sonra hatasını anlayan Emir, "Öğretmenliği ile ilgili bir sorunum yok, çok iyi bir belediye başkanı olabilir ama Kazan konusunda olamayacağını biliyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayı yaparak tepkileri üzerinden çekmeye çalışan Emir'e ise tepkiler art arda geldi. Sosyal medyada birçok öğretmen Emir'e tepki gösterdi.
"DAHA FAZLA ÇIRPINMAYIN! #BENBİRÖĞRETMENİM!"
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Emir'in bu küçümseyici tavrına kayıtsız kalmadı. Oğuz sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Videonun tamamı demişsiniz Sayın Murat Emir! Buyurun videonun devamı... Kendinizi izleyin Moderatör Sena Alkan'ın 'Ben de öğretmen lisesi mezunuyum' derken yüzünüzün girdiği şekle bakın. Özür dilemeniz gerekirken üste çıkmaya çalışmanız, bir de kendi kabahatinizi Nagehan Alçı'ya suç atarak örtme çabanız sizi daha da aşağıya çekiyor. Öğretmenler sizi anladı Sayın Vekil... Daha fazla çırpınmayın #BenBirÖğretmenim." Sosyal medyada ise öğretmenler #BenBirÖğretmenin etiketi paylaşarak tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.