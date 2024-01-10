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Giriş Tarihi: 10.1.2024 14:15

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" için mesaj yayımladı. Yılmaz: "Filistin'in sesi olmaya çalışırken saldırıların hedefinde olan gazeteciler başta olmak üzere görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybeden basın emekçilerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Doğru ve tarafsız olarak aktarılan bilginin her geçen gün daha fazla değer kazandığı bir dönemdeyiz. Her şartta gece gündüz çalışarak topluma hizmet sunan, çalışan ve üreten tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Filistin'in sesi olmaya çalışırken saldırıların hedefinde olan gazeteciler başta olmak üzere görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybeden basın emekçilerimizi rahmetle yad ediyorum."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum
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