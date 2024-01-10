Fenomenler soruşturmalarına yeni savcılar görevlendirdi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat çiftine, Tayyar Taylan ve Özlem Öz çiftine kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından, Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'ya yasa dışı bahis suçundan soruşturma başlatmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 büyük soruşturmayı yürüten savcı Gökalp Kökçü'nün görev yeri, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından tarafından 21 Aralık 2023 tarihinden yayımlanan kararnameyle değiştirilmişti.

HER SORUŞTURMAYA FARKLI SAVCI

Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yürütülen soruşturma dosyaları, HSK kararnamesi sonrası yeni savcılarına teslim edildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 farklı savcı görevlendirildi. Daha önce 3 büyük soruşturmayı tek savcı yürütürken, şimdi her soruşturma için farklı bir savcı görevlendirildi.