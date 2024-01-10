FETÖ’ye “Kıskaç” operasyonu: 12 ilde 38 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, FETÖ'ye yönelik 12 ilde eş zamanlı "KISKAÇ-3" operasyonları gerçekleştirildi. Örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Konya merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Örgütün "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 17 şüpheli yakalandı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ordu, İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise örgütün sözde "Öğrenci Yapılanması" içerisinde faaliyette bulunan ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde Bank Asya'da hesap artırım kayıtları bulunan, sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yapan ve örgüt içerisinde faaliyet yürüten 9 şüpheli ise Denizli merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, para ve ziynet eşyasına el konuldu. Operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Milli irademize darbe yapmaya kalkışan FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız. Hain FETÖ'ye göz açtırmayacağız" dedi.