Filistinliler, bölgede yaşananları sadece radyodan öğrenebiliyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanın yanı sıra sınır geçişlerini kapatması ve iletişimi kısıtlaması nedeniyle modern çağda artık çok da tercih edilmeyen radyo, Filistinlilerin dünyadan ve diğer bölgelerden haber aldığı tek kaynak haline geldi.

Elektriğe çok kısıtlı vakitlerde ulaşılan bölgede, pil ya da güneş enerjisiyle çalışıyor olması radyoya yönelişin en önemli sebeplerinden biri.

Cep telefonu, internet, televizyon gibi diğer yaygın iletişim cihazlarının aksine elektriksiz de çalışması radyoyu yeniden muteber hale getirdi. Hatta Filistinliler, talep yoğunluğu nedeniyle bu cihazın fiyatlarının artırılmasından şikayet ediyor.

- TEK HABER KAYNAĞI

Gazze'nin güneyinde bulunan Refah kentindeki yerlerinden edilenlerin kaldığı çadırlarda bulunan 71 yaşındaki Iz Abid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle birlikte radyo başında toplanarak, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin bilgi aldıklarını ifade etti.

"İnternetin ve elektriğin yokluğunda radyo, haber almanın tek yolu haline geldi." diyen Abid, bölgede neler olduğundan haberdar olmak istediklerini bunu da ancak radyoyla sağlayabildiklerini aktardı.

Abid, radyosunun elektrik yerine güneş enerjisiyle çalıştığını ifade etti.

Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'ndeki yerinden zorla edilen Filistinli Lütfi Abid de haber alabilmek için radyoyu kullandığını söyledi.

Abid, "Televizyon, cep telefonu veya internet üzerinden haberlere ulaşılamayınca böyle bir yönteme başvurduk." diye konuştu.

- RADYO DIŞ DÜNYAYLA BAĞLANTIYI SAĞLADI

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kenti gibi iletişim ağlarının büyük bir kısmının tahrip edildiği kentlerle iletişimin zor olduğuna işaret eden Abid, radyonun Gazzelilerin dış dünyayla ve diğer bölgelerle bağlantı kurmasını sağladığını aktardı.

Abid, pil bulamadıkları durumda elektriğin olduğu bir yere gittiklerini ya da radyoyu güneş enerjisiyle şarj etmeye çalıştıklarını söyledi.

- "Gazze saldırılarının gidişatını anlamak için İsrail radyolarını da takip ediyoruz"

İsrail'de çalıştığı sırada İbranice öğrenen Gazzeli Muhammed el-Mugir de Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili İsrail içinde yaşanan tartışmalar ve kararlardan haberdar olmak için İbranice yayın yapan İsrail radyolarını da dinlediğini belirtti.

Mugir, "İsrail radyo kanallarında İsrailli eski subaylar, yazarlar, uzmanlar ve diğerlerinin önerilerini dinlemek, Gazze'deki saldırıların gidişatına dair fikir veriyor." dedi.

- RADYO, GAZZE'DE NADİR BULUNAN BİR ÜRÜN OLDU

Filistinli Sema el-Hatib de Gazze saldırılarının ardından radyonun bölgede nadir bulunan bir ürün haline geldiğine dikkati çekti.

Hatib, Gazze'deki gelişmeleri radyodan takip etmek istediğini ancak tüm çabalarına rağmen dükkanlarda radyo bulamadığını söyledi.

"İnternet olmadığı için cep telefonlarından gelişmeleri takip edemiyoruz. Eğer internet çekerse günlük paketler alıyoruz. Ancak bu seferde telefonumuzun şarjı olmayabiliyor." diyen Hatib, "İletişimin ve internetin kesildiği ve İsrail'in Gazze'yi dış dünyadan kopardığı bir zamanda bu cihaz zaruri bir ihtiyaç haline geldi." ifadesini kullandı.

Hatib, internet kesildiğinde radyodan hangi bölgelere saldırı düzenlendiğini takip ettiklerini ve yakınlarından bu şekilde haberdar olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Radyosu olmayanların da komşusunun ya da yakınlarının radyosunu kullandığını kaydeden Hatib, "Gelişmelerden haberdar olmak için gün batımında komşularımızla evlerimizin önünde sesli bir şekilde çalan bir radyonun başında toplanıyoruz." diye konuştu.