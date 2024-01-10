İBB Başkan adayı Murat Kurum: Gazetecilerimiz ulaşımı ücretsiz olarak kullanacak

Kurum şöyle konuştu:

"Bugün dünya gazeteciler günüde bunu temenni ediyorum öncelikle. Yaptığınız iş gerçekten çok kutsal.Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yağmurda, karda, kışta, soğukta ellerinizde kilolarca ağırlıktaki kameralarla fotoğraf mak inalarıyla belki bazen itiliyorsunuz belki bazen aşağılanıyorsunuz, ama sizler bizim başımızın tacısınız. Bunu bilmenizi istiyorum. Dolayısıyla halkın sesi, halkın gözüsünüz ve halkımıza da en doğru bilgileri aktaracak kişilersiniz. Ben tekrar dünya gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. İnşallah uzun bir yola çıkacağız. Bu uzun yolda da sizlerle birlikte olacağız. Biz de kendimize ilişkin hayallerimize ilişkin İstanbulumuza ilişkin projelerimizi hedeflerimizi sizlerin aracılığıyla İstanbullu hemşehrilerimize ulaştıracağız. Ben her birinize çok çok teşekkür ediyor yine dünya gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum sağolun." diye konuştu. Ulaşımın gazetecilere ücretsiz olacağnıı söyleyen Murat Kurum, "Bunun ben şimdiden size sözünü veriyorum. Tüm gazetecilerimiz ulaşımı ücretsiz olarak kullanacak. Yani bu Marmaray, metrobüs efendim deniz ulaşımı adına ne derseniz deyin Marmaray dahil tüm toplu ulaşımı gazetecilerimiz bir kere ücretsiz kullanacak. Çünkü görevi için gidiyor. Haber yapmak için gidiyor. Dolayısıyla buna ilişkin hiçbir tereddüt yok"