Karşılıksız çek operasyonu

Antalya'da bir suç örgütü inanılmaz bir yöntemle 11 şirketi karşılıksız çeklerle 50 milyon lira dolandırdı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına göre suç örgütü üyeleri kayıtları temiz olan 7 atıl şirketi üzerine aldı. Bu şirketlerde önce göstermelik para trafiği yapılarak kredi bulunmasını sağlayan findeks puanları yükseltildi. Bu şekilde bankalara başvurarak çok sayıda çek karnesi alan örgüt üyeleri yüksek meblağlarda çekler yazarak 11 farklı şirketten mal aldı.Ödeme tarihi gelmeden önce aldıkları malları başka depolara kaçıran örgüt üyeleri, ellerindeki şirketlerin ofis ve depolarını kapatarak üçüncü şahıslara devretti. Suç örgütüne parasını kaptıran şirketler ödeme tarihinde karşılıksız çekle karşılaşınca gittikleri adreslerde hiçbir iz bulamadı. Antalya merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eşzamanlı polis operasyonlarda örgüt lideri Mustafa Şenyiğit, örgüt yöneticileri Arif Geçer, Ömer Çiçek, Hakan Coşkun ile birlikte 30 şüpheli yakalandı. Firari iki şüpheli aranırken, örgüt yöneticilerinden Abdurrahman Duru'nun yurtdışında, Erdal Güler'in ise cezaevinde olduğu belirtildi.ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda çek ele geçirildi. 3 depodaki 10 milyon lira değerinde inşaat malzemesi, klima ve mobilyalara el konuldu. 6 şüphelinin banka hesaplarına tedbir konuldu.