Kurum: Hizmetin gitmediği, eser üretilmeyen tek bir mahallemiz kalmayacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Belgrad Kapı Sosyal Tesisleri'nde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Kurum'a İstanbul milletvekilleri İsmail Erdem ve Hasan Turan ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti.

'BİZ HİÇBİR EMEKÇİYE ONLAR GİBİ HAKSIZLIK ETMEYECEĞİZ'

Murat Kurum, "Mevcut yönetim tarafından haksızca ekmeği elinden alınmış İBB'de çalışan kardeşlerimizi işe geri alacağız. O kardeşlerimiz işe dönecek. Ekmeğini yeniden Büyükşehir Belediyesi'nden kazanacak. Ama biz onların yaptığı gibi haksız yere hiç kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz. İstanbul'un yeni yüzyılını genç ve kadınlarımızla inşa edeceğiz.