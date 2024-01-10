MİT Başkanı Kalın’dan Çalışan Gazeteciler Günü tebriği

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Şeker Ahmet Paşa'nın Ormanda Oduncu tablosu kartpostalı ile kutladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. kuruluş yıldönümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir program ile kutlandı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, medya mensuplarının "Çalışan Gazeteciler Günü'nü, ünlü Türk ressamı Şeker Ahmet Paşa'nın sanatseverlerin yakından bildiği "Ormanda Oduncu" tablosunun yer aldığı kartpostalıyla kutladı.

Bu eser, modern Türk resminin önemli köşe taşlarından kabul ediliyor.