Murat Kurum: Vakti gelmiş değişimin önünde hiç kimse duramaz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleriyle Bakırköy Botanik Parkı'nda bir araya geldi. Odaya kayıtlı 270 bin esnafın gece-gündüz İstanbul için çalıştığını söyledi.

'ESNAFIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Türkiye'nin tamamında, İstanbul'un da 39 ilçesinde esnafın yanında olduklarını ifade eden Kurum, "Esnafımız ne zaman zora düşse biz elimizden gelen tüm gayreti esnafımız için vatandaşımız için yapmaya çalıştık. Şimdi esnafımızı daha da güçlendireceğiz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Sizin için çok güzel projelerimiz, hayallerimiz var." diye konuştu.

'YENİ TOPLU İŞ MERKEZLERİ KURACAĞIZ'

İstanbul'un küresel ticaretin merkezi olmasını istediklerini belirten Kurum, esnaf ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi göreceklerini, dijital pazarlamayı destekleyeceklerini, esnafın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için yeni toplu iş merkezleri kuracaklarını dile getirdi.

'DEĞİŞİM SOKAKTA BAŞLAYACAK'

Kurum, yerel seçime ilişkin, "Vakti gelmiş bir değişimin karşısında hiç kimse duramaz. İstanbul'da değişim vakti gelmiştir. Bu değişim önce sokaktan başlayacak. Bizi hep sokakta göreceksiniz. İş yaparken göreceksiniz, çalışırken göreceksiniz, koşarken göreceksiniz. Ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz, İstanbul'umuzu depreme hazırlarken göreceksiniz." ifadesini kullandı.

'İSTANBUL'DA DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATACAĞIZ'

Murat Kurum, gece-gündüz sadece "İstanbul" diyerek çalışacaklarını, daha sonra İstanbul'un riskli halini ortadan kaldırmak için dönüşümü başlatacaklarını, tek muradlarının İstanbul'a hizmet etmek olduğunu söyledi.

'SORUNLARA İLİŞKİN PROJELERİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ'

İstanbul'un sorunlarını tek tek not alarak, ne sorun varsa analiz ettiklerini ve bilim insanlarıyla çalıştıklarını belirten Kurum, yakın zamanda projelerini İstanbullularla paylaşacaklarını kaydetti.

NEREYE GİTSEK MEVCUT İBB YÖNETİMİNİN İLGİSİZLİĞİNDEN ŞİKAYET VAR

Kurum, hangi ilçeye gitseler vatandaşların sorunlardan ve ilgisizlikten, bitirilmemiş işlerden bahsettiğini ifade ederek, "Artık eski Türkiye yok. İhtiyaç duyduğumuz her türlü teknolojiyi yapma, her eseri imar etme, her hizmeti getirme gücüne sahip bir ülkeyiz" dedi.

'GENÇLER İÇİN 39 İLÇEDE PAYLAŞIMLI OFİSLER AÇACAĞIZ'

Gençler için 39 ilçede paylaşımlı ofisler açacaklarını ve genç istihdamını tüm ilçe belediyeleriyle birlikte zorunlu hale getireceklerini söyleyen Kurum, "İstanbul'un yeni yüzyılını gençlerimizle, kadınlarımızla, esnafımızla birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Kurum'a, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz tarafından tablo hediye edildi.