‘Valilere kibir değil tevazu yaraşır’

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Valiler Toplantısı'na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Toplantıda konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Valilere kibir değil tevazu, enaniyet değil samimiyet, sertlik değil şefkat yaraşır. Tuttuğunuz bir el devletle temas etmiş oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldır verilen mücadelenin özeti 'millete hizmet'tir" dedi.