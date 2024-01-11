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Giriş Tarihi: 11.1.2024 19:23 Son Güncelleme: 11.1.2024 19:36

Bakan Koca duyurdu: 85 Gazzeli hasta ve yaralı Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.

AA
Bakan Koca duyurdu: 85 Gazzeli hasta ve yaralı Türkiye’ye getirilecek

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, hasta ve refakatçilerin uçağa bindirildiği görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetti:

"Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda."

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Bakan Koca duyurdu: 85 Gazzeli hasta ve yaralı Türkiye'ye getirilecek
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