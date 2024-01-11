Başkan Erdoğan’dan Regaib Kandili mesajı

İslam aleminin Regaib Kandili tebrik eden Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.
Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/L37yoTC5oY— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 11, 2024