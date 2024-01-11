Başkan Erdoğan’dan Regaib Kandili mesajı

İslam aleminin Regaib Kandili tebrik eden Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.