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Giriş Tarihi: 11.1.2024 20:06

Başkan Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Regaib Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımlandı.

Başkan Erdoğan’dan Regaib Kandili mesajı

İslam aleminin Regaib Kandili tebrik eden Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

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Başkan Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
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