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Giriş Tarihi: 11.1.2024 13:22

"DEAŞ polisi" uykuda yakalandı

2014-2018 yılları arasında Suriye'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde ahlak polisi olarak görev yapan şüpheli Gaziantep'te şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
DEAŞ polisi uykuda yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; ülkemize yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde 2014-2018 yılları arasında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde Husbe (Genel Ahlak Polisi) unsurunda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.M.M. isimli Suriye uyruklu bir şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vaktinde şüphelinin kaldığı tespit edilen eve baskın düzenleyen jandarma evde yaptığı aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheli şahıs yapılan sorgusuna müteakip çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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"DEAŞ polisi" uykuda yakalandı
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