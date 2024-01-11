"DEAŞ polisi" uykuda yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; ülkemize yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde 2014-2018 yılları arasında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde Husbe (Genel Ahlak Polisi) unsurunda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.M.M. isimli Suriye uyruklu bir şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vaktinde şüphelinin kaldığı tespit edilen eve baskın düzenleyen jandarma evde yaptığı aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheli şahıs yapılan sorgusuna müteakip çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.