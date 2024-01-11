FETÖ’den ihraç edilen firari eski polis yakalandı

Adana'da terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilen polis memuru Ahmet T. (51) yakalandı. 2 yıl boyunca firar yaşayan hükümlü, 17-25 Aralık sürecinin ardından örgütten ayrılan polisleri, yeniden örgüte kazandırmak adına faaliyet yürüttüğü öne sürüldü. ByLock kullanıcısı olduğu, Ankara ve Adıyaman'daki sohbet toplantılarına katıldığı öğrenilen Ahmet T., önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen polis memuru Ahmet T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

2 YIL FİRAR GEZDİ

Firari hükümlünün Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir akrabasının evinde saklandığını belirleyen polis, adrese operasyon düzenledi. Apartman dairesine yapılan baskında Ahmet T. gözaltına alındı. Firari hükümlünün 2016'da ihraç edildikten sonra tutuklandığı, 1 yıl 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirtildi. Tutuksuz yargılanan Ahmet T.'nin 26 Ocak 2022'de hapis cezasının kesinleştiği, o tarihten bu yana da teslim olmayıp, firari gezdiği saptandı.

ÖRGÜTE KAZANDIRMAYA ÇALIŞTI

ByLock kullanıcısı olduğu, Ankara ve Adıyaman'daki sohbet toplantılarına katıldığı kaydedilen Ahmet T.'nin, 17-25 Aralık sürecinin ardından örgütten ayrılan polisleri, yeniden örgüte kazandırmak adına faaliyet yürüttüğü öne sürüldü. Firari hükümlünün bu faaliyeti mahrem imamlarla birlikte gerçekleştirdiği, evinde ve örgütün Afyonkarahisar'daki otelinde sohbet toplantısı düzenlediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.